Рустэм Хамитов поручил разобраться с разбитыми дорогами в Нуримановском районе

«Не вылезать из Нуримановского района, пока не наведете там порядок» поручил глава республики исполняющему обязанности председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Рустэм Хамитов сообщил о ситуации с разбитыми дорогами в Нуримановском районе.депутатам на заключительном заседании Госсобрания

«Сейчас там крупнотоннажный автомобильный транспорт везёт грузы, разбивает дороги. Людям ни пройти, ни проехать, - рассказал он. - Начались справедливые требования навести порядок к тем, кто занимается дорожным строительством. Вроде бы локального уровня проблема, которая касается буквально нескольких населённых пунктов. Но люди, осознав свои права, вышли с таким требованием».

По словам Рустэма Хамитова, это маленький пример того, как люди реагируют «на нерасторопность власти, на неумение правильно организовать процессы и на пренебрежительное отношение к требованиям наших граждан».

То, что общество становится все более грамотным, - это объективный процесс, считает глава региона. Поэтому он призвал депутатов работать «очень внимательно и скрупулёзно», понимать, «что вопросов, которые надо решать, еще очень много». Это здравоохранение, образование, пенсионное обеспечение, детские пособия, благоустройство городов, сёл, качество дорог, жилищно-коммунальное хозяйство, обозначил направления Р. Хамитов.