Башкирия-С Туймазинской ЦРБ в пользу пациента удержано четверть миллиона рублей

06.07.17 «Башнефть» отказалась выплатить вознаграждение бывшему менеджменту компании

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06.07.17 В Башкирии на трассе «Лада Гранта» опрокинулась в кювет, есть жертвы

06.07.17 В Белорецком районе автобус столкнулся с ВАЗ 2110, погибли три человека