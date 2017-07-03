В Уфе пройдёт Евразийский гуманитарный форум

Второй Евразийский гуманитарный форум пройдет 10 – 12 июля в Уфе, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Участники обсудят проблемы профессионального образования и подготовки рабочих кадров для передовых технологий. Ожидается выступление представителей международной организации WorldSkills, национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, бизнеса и промышленности, органов власти, образовательных организаций.

Напомним, что темой Первого Евразийского гуманитарного форума, состоявшегося в Уфе в минувшем году, стало развитие межкультурного диалога и сотрудничества на евразийском пространстве.