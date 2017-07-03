В Уфе мать-наркоманку лишили родительских прав

Кроме того, 31-летняя горожанка предстанет перед судом по статьям «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», «хранение наркотического средства в крупном размере» и «содержание притона», сообщает прокуратура Калининского района столицы.

Наркозависимая уфимка вела аморальный образ жизни и не заботилась о своем 13-летнем сыне и двухлетней дочери. Дошло до того, что у детей развились тяжелые заболевания. На данный момент они находятся в соцприюте, а их мать лишили родительских прав.

Кроме того, женщина содержала в квартире наркопритон, посетители которого делились с ней «скоростью». В октябре прошлого года ее задержали за хранение наркотиков в крупном размере.

Обвиняемая полностью признала вину. Дело направлено в суд.