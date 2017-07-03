#Башкирия-Жительница Стерлитамака назвала возлюбленного чужим именем и получила ножом в грудь
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05.07.17 21:20
Жительница Стерлитамака назвала возлюбленного чужим именем и получила ножом в грудь
05.07.17 17:21
На уфимских автобусах появилась социальная реклама про ВИЧ
05.07.17 16:47
В Башкирии чиновник Госкомзаказа отказался от взятки
05.07.17 16:35
Сенокос в Башкирии откладывается?
05.07.17 16:07
В Башкирии пройдёт фестиваль «Турфест-2017»
05.07.17 15:52
В Башкирии сотрудница потребительского кооператива осуждена за хищение денег у клиентов
05.07.17 15:50
Не смогла отчалить. И снесла причал
05.07.17 15:42
В Ишимбае торговая фирма незаконно заняла кинотеатр
05.07.17 15:39
В Башкирии с начала года утонули 26 человек
05.07.17 14:37
В Уфе из-за угрозы оползня ликвидируют овраг
05.07.17 13:01
"Салават Юлаев" пополнился тремя новичками
05.07.17 12:59
У жителя Башкирии приставы изъяли Audi Q3 за долги по коммуналке
05.07.17 12:32
В Башкирии водитель «Таурега» расстрелял непонравившуюся ему «Калину»
05.07.17 12:01
Воспитанники уфимской спортшколы № 14 – призёры первенства России по борьбе на поясах
05.07.17 11:46
В Башкирии предпринимателя не выпустили за границу из-за мусора в лесу
05.07.17 11:01
В уфимских МФЦ прибавилось услуг
05.07.17 10:57
Житель Сибая отсидит за угрозу выстрелить в сотрудника ДПС
05.07.17 10:41
В Башкирии по вине пьяного водителя пострадал пешеход
05.07.17 10:39
В Башкирии проверят реальное использование сельхозземель
05.07.17 10:38
В Башкирии от молний сгорело несколько домов
05.07.17 10:26
В Уфе по домам под видом сотрудников «Уфаводоканала» ходят мошенники
05.07.17 10:17
В Уфе в галерее Урал открылась выставка Минияра Аминова
04.07.17 22:43
В Башкирии перед судом предстанут двое бывших сотрудников угро, обвиняемых в получении взятки
04.07.17 21:28
В Башкирии 300 тысяч рублей за первенца будут получать и полные, и неполные семьи
04.07.17 21:05
В Стерлитамаке может появиться новый вуз
04.07.17 20:42
Рустэм Хамитов заявил о новых назначениях в Башкирии
04.07.17 16:58
В Башкирии пчёл-гастарбайтеров поставят на карантин
04.07.17 16:14
В Башкирию придут ливневые дожди с градом?
04.07.17 15:46
В Уфимском районе сельскохозяйственные земли отдали под дачи
04.07.17 15:03
На проспекте Салавата Юлаева в Уфе снимают ограничение скорости
04.07.17 14:59
В Белорецком районе у женщины украли деньги, накопленные на корову
04.07.17 14:53
В Башкирии на одного безработного приходятся две вакансии
04.07.17 14:45
В Уфе задержан похититель мокасин
04.07.17 14:41
Яна Габбасова из Нефтекамска будет учиться в киноакадемии Голливуда
04.07.17 14:39
Башкирская спортсменка привезла с первенства Европы сразу семь медалей
04.07.17 14:30
В Башкирии глава сельсовета предстала перед судом за фальсификацию документов
04.07.17 14:01
У бюджетников Башкирии выросла «минималка»
04.07.17 13:52
Борцы из Башкирии стали бронзовыми призёрами Кубка Европы
04.07.17 13:46
Уфимец стал «телефонным террористом», чтобы получить адрес магазина
04.07.17 13:43
В Уфе с заторами будут бороться «вафельной» разметкой
04.07.17 13:35
Уфимцев приглашают на работу в Крым
04.07.17 13:17
В Уфе запустят пилотный проект по трудоустройству инвалидов
04.07.17 13:00
Уфимца будут судить за нападение на врачей "скорой помощи"
04.07.17 12:55
Избежать затоплений в Уфе поможет строительство 300 километров ливневой канализации
04.07.17 12:38
В Уфе перед судом предстал «черный риэлтор»
04.07.17 12:24
В Уфе проблему обманутых дольщиков решит единая информационная система
04.07.17 12:08
Семье Новаевых из Уфы вручена медаль «За любовь и верность»
04.07.17 12:05
В Уфе ликвидировали девять незаконных свалок
04.07.17 11:51
Уфимка отдала лже-сыну 100 тысяч за «откуп от тюрьмы»
04.07.17 11:17
На Уфу вылилось осадков в два раза больше нормы
04.07.17 10:46
В Башкирии «Киа» заехала под «КамАЗ». Пострадали два человека
03.07.17 20:22
В Баймаке ревнивец застрелил бывшую сожительницу
03.07.17 16:57
В Башкирии приступили к реконструкции первых дворов по федеральному проекту
03.07.17 16:42
В Уфе разыскивается грабитель, попавший под камеры видеонаблюдения
03.07.17 16:17
Лучшие сказители живут в Баймакском районе
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