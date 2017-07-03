На уфимских автобусах появилась социальная реклама про ВИЧ

Социальная реклама от паралимпийской чемпионки Оксаны Савченко появилась на бортах автобусов, курсирующих по Уфе, сообщает пресс-служба минздрава.

На одной стороне размещена фотография Оксаны и одно из правил, как уберечься от СПИДа, на другой стороне – все пять правил. Вот они: «Один партнер и никаких случайных связей», «Пройди тест на ВИЧ - узнай свой ВИЧ-статус», «Пользуйся средствами предохранения», «Поговорите с детьми о СПИДе. Чем больше дети знают об этом, тем больше они защищены», «Не употребляйте наркотики. Это 100% путь к СПИДу».

В оформлении рекламы использованы яркие цвета, выделяющие автобусы в потоке автотранспорта. «НефАЗы» с предостережениями следуют по маршрутам №№ 30, 39, 51, 57, 74 и 110.