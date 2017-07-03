Башкирия-Не смогла отчалить. И снесла причал

05.07.17 «Башнефть» отказалась выплатить вознаграждение бывшему менеджменту компании

05.07.17 В Башкирии ожидаются сильные ливни

05.07.17 В Уфе ликвидировали еще 9 свалок мусора

05.07.17 Лучшие учителя республики получат премии главы Башкортостана

05.07.17 В Уфе мужчина напал с ножом на сотрудника скорой помощи‍

05.07.17 В Уфе открылся Российско-китайский студенческий бизнес-инкубатор

05.07.17 В пяти районах Башкортостана перейден «экватор» по косовице трав