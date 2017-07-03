В Башкирии с начала года утонули 26 человек

К основным причинам печального исхода можно отнести собственную беспечность людей и нарушение элементарных правил на воде, сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС.

Лишь на прошлой неделе, несмотря на непогоду, погибли два человека – оба были пьяны и купались в необорудованных местах. В целом же, с начала года зафиксировано 26 погибших, 22 из которых – с начала купального сезона. Детей среди них нет.

Госкомитет по чрезвычайным ситуациям рекомендует купаться только в специально оборудованных местах. Нельзя заплывать далеко от берега, долго плавать в холодной воде, оставлять детей в воде без присмотра, подплывать к идущим плавсредствам и нырять в местах с неизвестной глубиной.