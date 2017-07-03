В Уфе из-за угрозы оползня ликвидируют овраг

Более 1,5 тыс. рейсов совершили самосвалы с землей для засыпки Собиновского оврага, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Овраг начали засыпать еще в мае в связи с угрозой жилым домам по улице Саши Чекалина, расположенной на спуске к Затонскому мосту. Решение об его ликвидации приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Советского района из-за нарастающих оползневых процессов.





Строительные компании возят грунт круглосуточно. На месте постоянно дежурит гусеничный бульдозер районного учреждения по благоустройству.