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05.07.17 | 12:59 НОВОСТИ | Архив новостей
У жителя Башкирии приставы изъяли Audi Q3 за долги по коммуналке
После этого владелец люксового кроссовера не стал затягивать с долгами и полностью погасил их.
В Салавате местный житель задолжал за коммунальные услуги порядка 450 тысяч рублей. Молодой человек не торопился гасить долг и избегал общения с приставами. В конечном итоге приставы обнаружили иномарку, принадлежащую горожанину и арестовали ее.
Владельцу был предоставлен пятидневный срок на погашение задолженности, по истечении которого в случае неуплаты он бы уже перестал быть владельцем. Не желая расставаться навсегда со своим «железным конем», должник полностью погасил задолженность, после чего арест был снят и автомобиль возвращен владельцу, сообщает пресс-служба УФССП по РБ.
Автор: Марат САТТАРОВ
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