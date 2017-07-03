Рустэм Хамитов заявил о новых назначениях в Башкирии

«Мы сейчас будем возвращать толковых, серьезных специалистов, из Москвы. Тех, кто родился в Уфе, хорошо учился здесь, потом уехал в Москву, там остался и работает», - заявил глава республики Рустэм Хамитов на встрече с членами нового состава Общественной палаты РБ.





Так глава прокомментировал слова директора филиала Уфимского авиационного университета в г. Туймазы Салавата Мусифуллина о том, что многие выпускники школ республики уезжают учится в вузы за пределы Башкирии. «Вы скоро увидите – будут новые назначения», - пообещал глава региона и добавил, - я думаю, это будет хорошим примером тем, кто уезжает».

По информации Р. Хамитова, 30-35 процентов ребят, получивших высокий бал по ЕГЭ, остаются в республике, а 60-65 процентов уезжают учиться в другие города – в основном, в Москву и Санкт-Петербург. «Мы, конечно, обязаны агитировать ребят возвращаться сюда после окончания вуза, - заметил он, - но, с другой стороны, это уже сформировавшиеся личности и просто так они не вернутся – для этого нужны рабочие места, хорошая заработная плата, перспективы роста, нужна культурная среда», - отметил Хамитов.

При этом он не видит «большой беды» в том, что наши выпускники останутся жить и работать в Москве или другом городе страны. «Так или иначе они будут пропагандировать, в хорошем смысле слова, нашу республику», - уверен руководитель Башкирии. Он рассказал, что буквально сегодня получил письмо от выпускника ишимбайской школы, который живет в Москве, заведует отделом в крупном научно-исследовательском центре. Он просит главу поздравить своего классного руководителя с 90-летием и прилагает солидный список фамилий его учеников, которые также работают в столице. «Наш земляк пишет, что они гордятся республикой и всегда рассказывают, что они из Башкортостана», - рассказал Рустэм Хамитов.