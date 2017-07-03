В Уфимском районе сельскохозяйственные земли отдали под дачи

Это противоречит закону, прокуратура добивается признать распоряжения нелигитимными.

Прокурорская проверка показала, что в Русско-Юрмашском и Таптыковском сельсоветах Уфимского районах нарушили земельное законодательство. В 2013-2014 годах два сельхозпредприятия и девять граждан обратились к чиновникам с просьбой перевести принадлежащие им земли сельхозназначения в категорию земель для ведения садоводства и дачного хозяйства. В общей сложности просителям принадлежало около 100 га.

Законом такая процедура не предусмотрена, однако и сельсоветы, и республиканская кадастровая палата Росреестра просьбу удовлетворили, Прокуратора потребовала признать такое распоряжение незаконными, но суды первой апелляции сослались на сроки давности и требование отклонили.

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Теперь Верховный суд РБ постановил отправить дело на новое рассмотрение, сообщает республиканская прокуратура.