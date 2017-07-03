На проспекте Салавата Юлаева в Уфе снимают ограничение скорости

Демонтаж дорожных знаков начат в конце прошлой недели, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Знаки ограничения скорости 40 км/ч демонтируются с юга на север – от улицы Сагита Агиша до Менделеева (тоннель). Сегодня планируется снять знаки в обратном направлении от Менделеева до Заки Валиди. Соответствующие изменения вносятся в настройки камер фиксации нарушений.

Стоит учитывать, что свое действие продолжают знаки ограничения скорости на участках, где ведется восстановление дорожного полотна.