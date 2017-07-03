Яна Габбасова из Нефтекамска будет учиться в киноакадемии Голливуда

В Сочи завершился международный конкурс молодых исполнителей "Поколение NEXT".

Среди представителей России была Яна Габбасова из Нефтекамска. Год назад здесь же она удостоилась приза зрительских симпатий. На этот раз композиции "Сопрано" и "Танцы на стекле" принесли ей победу - гран-при.

Вместе с дипломом Яна получила грант на обучение в киноакадемии Голливуда. Но поездку в США решено отложить на год: за это время девушке предстоит подтянуть знание английского языка, побольше узнать о новой для себя стране, сообщили в администрации Нефтекамска.