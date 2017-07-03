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04.07.17 | 14:39 НОВОСТИ | Архив новостей
Башкирская спортсменка привезла с первенства Европы сразу семь медалей
На ее счету три «золота», четыре «серебра» и два рекорда.
В Нетании (Израиль) завершилось первенство Европы по плаванию среди девушек 14-17 лет и юношей 15 – 18 лет. Сборную России представляли 28 спортсменов, в их числе спортсменка из Салавата Полина Егорова.
Воспитанница башкирского спорта победила в заплывах на спине на дистанции 200 м (с рекордом соревнований) и 100 м. Также чемпионкой она стала и в комбинированной эстафете 4х100 м.
«Серебро» Полина Егорова завоевала на дистанциях 50 и 100 м баттерфляем, 50 м на спине и в комбинированной смешанной эстафете 4 х100м.
В предварительном заплыве на спине в дистанции 100 м наша спортсменка также установила рекорд соревнований, сообщает пресс-служба республиканского минспорта.
Автор: Сергей ЗДОРОВЦОВ
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