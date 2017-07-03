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04.07.17 | 14:30 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии глава сельсовета предстала перед судом за фальсификацию документов
Кармаскалинский межрайонный суд вынес приговор в отношении 53-летней бывшей главы Узунларовского сельсовета Архангельского района, обвиняемой по статьям «служебный подлог» и «злоупотребление должностными полномочиями», сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
В марте прошлого года местному жителю было назначено 60 часов обязательных работ за неуплату штрафа, выписанного ГИБДД. Глава сельсовета по просьбе нарушителя сфальсифицировала документы о том, что он якобы отбыл административное наказание. За свою «услугу» она получила новый цифровой фотоаппарат.
Документы были переданы судебным приставам, однако нарушитель в период «отработки» находился в Октябрьском и успел там нарушить ПДД. Сотрудники ГИБДД составили в отношении него протокол, который в последующем стал доказательством по уголовному делу.
Аналогичным образом глава сельсовета подделала документы в отношении другого нарушителя, получив за это две тысячи рублей.
Суд приговорил ее к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на год, а также запретил занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе на год и три месяца.
Автор: Марат САТТАРОВ
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