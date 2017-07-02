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03.07.17 | 16:57 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии приступили к реконструкции первых дворов по федеральному проекту
Работы по благоустройству дворов и общественных территорий в рамках проекта «Формирование современной городской среды» стартовали в республике, сообщил замминистра ЖКХ Альфред Зиннатуллин на заседании межведомственной комиссии.
Реконструкция уже идет в шести дворах. Договоры заключены по 33 дворам, конкурсные процедуры проведены по 78 объектам, в отношении 194 дворов объявлены торги. Что касается общественных территорий, то в четырех городах идут подготовительные работы, в остальных реконструкция начнется в июле или в августе.
Как уже сообщал наш сайт, на площадках устанавливаются камеры, изображение с которых будет передаваться в интернет. В Уфе и Нефтекамске трансляция уже запущена.
Напомним, что в рамках проекта до конца нынешнего года будут благоустроены 354 двора и 35 общественных территорий в 23 муниципальных образованиях.
Автор: Галина ПЕТРОВА
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