#Башкирия-Лучшие сказители живут в Баймакском районе
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03.07.17 16:57
В Башкирии приступили к реконструкции первых дворов по федеральному проекту
03.07.17 16:42
В Уфе разыскивается грабитель, попавший под камеры видеонаблюдения
03.07.17 16:17
Лучшие сказители живут в Баймакском районе
03.07.17 15:04
В Салаватском районе пройдет всероссийский фестиваль по туризму среди инвалидов
03.07.17 14:59
В Ишимбае задержали серийного вора
03.07.17 14:43
В Уфе в ДТП пострадали девять пассажиров маршрутки
03.07.17 14:42
В Башкирии дворы благоустраивают в прямом эфире
03.07.17 14:41
В Благовещенске за травму ребёнка наказали заведующую детсадом
03.07.17 14:24
Башкирские спортсмены стали призёрами чемпионата России среди лиц с повреждениями ОДА
03.07.17 14:06
Международный аэропорт «Уфа» пополнит бюджет республики на 57 млн рублей
03.07.17 13:03
Житель Стерлитамака грабил женщин с помощью арматуры
03.07.17 13:01
В Уфимском районе сельская администрация незаконно передала в собственность дорогостоящую землю
03.07.17 12:36
В Уфе можно сдать макулатуру и получить за это подарок
03.07.17 12:33
В Башкирию пытались ввезти подкарантинную продукцию
03.07.17 12:03
В Башкирии с 1 июля выросли тарифы на «коммуналку»
03.07.17 11:31
Клещи покусали почти восемь тысяч жителей Башкирии
03.07.17 11:30
В Башкирии водитель на «пятёрке» разбился о столб
03.07.17 11:08
В Уфе объявлен конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана
03.07.17 11:06
В Башкирии стартовала акция «Помоги собраться в школу»
03.07.17 10:28
В Белорецке единороссы реконструируют памятник Ленину
03.07.17 10:10
В Башкирии средняя зарплата превысила 29 тысяч рублей
03.07.17 09:18
Хайбуллинцы познакомили свердловчан с культурным наследием башкир
02.07.17 21:20
В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты
02.07.17 21:08
В Башкирии на поддержку потребкооперации выделят 30 миллионов рублей
02.07.17 20:58
В Октябрьском прошёл семинар для экспертов по доступной среде
02.07.17 17:38
В Калтасинском районе в «шестёрке» сгорели водитель и пассажирка
02.07.17 14:39
В Уфе украденные у возлюбленной драгоценности мужчина сдал в ломбард
02.07.17 12:44
В Башкирии «восьмёрка» въехала в дерево. Пострадал водитель и пять пассажиров
02.07.17 09:09
В Ермекеевском районе в результате ДТП погибла водитель "семёрки"
01.07.17 22:42
Победителем чемпионата России по пахоте стал Андрей Шаль из Рязанской области
01.07.17 22:39
В Башкирии состоялся VI Открытый чемпионат России по пахоте
01.07.17 22:11
На Павловке демонтированы самовольные постройки
01.07.17 22:06
В Уфе предложенные бизнесменом 2 миллиона взятки «вернулись» штрафом в 20 миллионов
01.07.17 14:49
В Уфе «вскрыли» Трамвайную
01.07.17 13:07
Дело - табак. Причём, дело уголовное
01.07.17 12:59
Уфимка похитила из салона шесть прядей волос
01.07.17 12:43
В Башкирии водитель «Хендая» разбился в столкновении с «Газель»ю
01.07.17 12:39
В Башкирии пьяный водитель без прав въехал в столб. Погиб 15-летний пассажир
01.07.17 11:00
В Башкирии только одна школьница выбрала французский
01.07.17 10:52
В Уфе появилась новая дорожная разметка
01.07.17 10:47
В Уфе завтра дождь и гроза. Не ждали?
01.07.17 10:38
В Уфе компания, чтобы впредь не давать взяток, заплатила 750 тысяч рублей
01.07.17 10:22
В Белорецке покупательница «отреклась» от покупки: я не я и телефон не мой
01.07.17 00:32
В Белорецке раскрыт дерзкий ночной грабёж
01.07.17 00:26
В Уфе мать воткнула нож сыну в живот. Чтобы не пил?
01.07.17 00:18
В Сибае вор ночью пронёс телевизор мимо спящих хозяев
01.07.17 00:15
В Хайбуллинском районе односельчане выясняли отношения с помощью железного прута
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
30.06.17 18:26
В Уфе будет создан республиканский медико-генетический центр
30.06.17 15:50
В Башкирии руководителя бюро медсоцэкспертизы подозревают в получении взятки
30.06.17 15:33
Житель Буздякского района попытался обворовать сельхозкооператив
30.06.17 14:49
Белоречане стали жертвами мошенников
30.06.17 14:30
Mercedes отзывает более трёх тысяч автомобилей
30.06.17 14:26
В Башкирии республиканская трехсторонняя комиссия впервые провела выездное заседание
30.06.17 14:16
Уфимец получил три года за избиение полицейских
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