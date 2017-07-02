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03.07.17 | 16:17 НОВОСТИ | Архив новостей
Лучшие сказители живут в Баймакском районе
На XIX республиканском конкурсе юных сказителей и исполнителей эпоса за право быть лучшими боролись 26 команд, 101 школьник республики и Аргаяшского района Челябинской области.
Конкурс проходил в Бурзянском районе в два тура. В первом участники читали наизусть отрывки из эпоса «Урал-батыр». Во втором туре инсценировали отрывки из него и других эпических сказаний.
Удача оказалась на стороне баймакских школьников. Обладателем гран-при конкурса стала ученица 11 класса лицея-интерната Гульнара Казарбаева. Эпос она прочла на семи языках, использовала четыре народных инструмента. Ей вручена также премия минобразования республики имени Ахмета Сулейманова «За особые заслуги в пропаганде изучения башкирского народного эпоса «Урал батыр». Премия эта вручается впервые и учреждена в целях увековечения имени профессора, доктора филологических наук, почетного академика Академии наук Башкортостана А.М. Сулейманова.
Ее земляки – девятиклассники лицея № 4 Баймака Азамат Губайдулин, Динара Мамбетова и Раиль Рахматуллин привели команду к первому месту.
В призерах также команды Бакалинского, Бурзянского, Давлекановского, Учалинского районов и Сибая.
Автор: Зульфия САФИНА
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