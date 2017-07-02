В Салаватском районе пройдет всероссийский фестиваль по туризму среди инвалидов

Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов c поражением опорно-двигательного аппарата «Юрюзань-2017» пройдет 5 – 10 июля в поселке Новые Каратавлы, сообщили в пресс-службе Всероссийского общества инвалидов.

В соревнованиях примут участие 14 команд из Воронежской, Кемеровской, Кировской областей, других регионов России, включая Крым. Спортсменам предстоит пройти три дистанции: водную, горную и на колясках.

В программу также входят мастер-классы, «круглые столы», семинары. Жить участники будут в палаточном лагере, пищу готовить на костре.