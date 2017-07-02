В Башкирии дворы благоустраивают в прямом эфире

Видеотрансляции с территорий дворов, благоустраиваемых по проекту «Формирование комфортной городской среды», можно теперь смотреть в интернете, сообщает пресс-служба правительства республики.

Трансляция уже организована в Уфе и Нефтекамске. Чтобы наблюдать за ремонтом в режиме реального времени, достаточно зайти на интерактивную карту республики на сайте Maps.UfaNet.ru, выбрать нужный город и категорию «Ремонт дворов».

Напомним, что в рамках проекта на благоустройство дворов и общественных территорий направлено 856 млн рублей из федерального бюджета и 178 млн рублей из республиканского. Уфа получила дополнительно 200 млн рублей по проекту поддержки местных инициатив. Две трети из этой суммы направлено на благоустройство дворов в Черниковке.