В Уфе в ДТП пострадали девять пассажиров маршрутки

Авария произошла сегодня в районе монумента Дружбы, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

На пересечении улиц Октябрьской Революции и Заки Валиди, по предварительным данным, водитель «Форда Транзита», следуя по маршруту № 51, «догнал» грузовик, остановившийся на красный сигнал светофора. От удара грузовой автомобиль врезался в стоявшую впереди «Ладу Калину».

По словам очевидцев, водитель маршрутки отвлекся, рассчитываясь на ходу за проезд с пассажирами. На момент происшествия в салоне находились 13 пассажиров. По предварительным данным, девять из них пострадали.