Башкирские спортсмены стали призёрами чемпионата России среди лиц с повреждениями ОДА

Один из них установил новый рекорд России.

В подмосковном Раменском завершился чемпионат России по плаванию среди лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ОДА). В нем участвовало более 200 пловцов из 38 регионов, в том числе четверо из нашей республики. Воспитанники башкирского спорта привезли восемь медалей разного достоинства.

Первые места завоевали Аделина Разетдинова (брасс, дистанция 100 м), Андрей Николаев (вольный стиль, 400 м) и Богдан Мозговой (вольный стиль, 400 м и 100 м).

«Серебро» на счету Генриха Фадеева (баттерфляй, 50 м) и Богдана Мозгового (вольный стиль, 50 м, комплексное полавание, 200 м).

«Бронзу» завоевала Аделина Разетдинова на дистанции 200 м комплексом.

Кроме того, в плавании на спине в дистации 100 м Богдан Мозговой установил новый рекорд России, сообшает региональное минспорта.