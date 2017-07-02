|
|
НОВОСТИ
02.07.17 21:20
В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
|
03.07.17 | 11:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе объявлен конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана
Конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана на площади имени С. Орджоникидзе объявила администрация Орджоникидзевского района Уфы.
Конкурс проходит на официальной странице райадминистрации ВКонтакте https://vk.com/ordjon?w=wall-110509118_2540. Предложить свой вариант мелодии для светомузыкального фонтана могут все желающие.
Напомним, что фонтан на площади им. С. Орджоникидзе радует музыкальным сопровождением уже два года. «Поет» он трижды в сутки: в 13.00, 19.00 и 21.00.
Автор: Галина ПЕТРОВА
|
AHOHC
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06