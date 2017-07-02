В Уфе объявлен конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана

Конкурс на новую мелодию для «поющего» фонтана на площади имени С. Орджоникидзе объявила администрация Орджоникидзевского района Уфы.

Конкурс проходит на официальной странице райадминистрации ВКонтакте https://vk.com/ordjon?w=wall-110509118_2540. Предложить свой вариант мелодии для светомузыкального фонтана могут все желающие.

Напомним, что фонтан на площади им. С. Орджоникидзе радует музыкальным сопровождением уже два года. «Поет» он трижды в сутки: в 13.00, 19.00 и 21.00.