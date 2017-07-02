В Башкирии водитель на «пятёрке» разбился о столб

ДТП произошло 2 июля в Архангельском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На автодороге Верхние Ирнышки – Абзаново – Успенка 35-летний местный житель, управляя «ВАЗ»ом пятой модели, не справился с управлением и съехал в кювет, где транспорт опрокинулся и врезался в электроопору. Водитель скончался на месте аварии, его пассажир госпитализирован.

За прошедший день в регионе зарегистрировано 11 ДТП, в которых три человека пострадали и 11 получили травмы. Задержаны 99 пьяных водителей.