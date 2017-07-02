В Башкирии стартовала акция «Помоги собраться в школу»

Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стартовала в республике, сообщает пресс-служба минтруда.

Помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, инвалидам и сиротам могут все желающие. Школьные принадлежности от организаций, предпринимателей и граждан принимают межрайонные центры социальной помощи семье и детям в городах и районах республики.

Канцелярские товары, тетради, наборы для детского творчества и для уроков рисования принимаются только новые. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература — новые либо в хорошем состоянии. Акция продлится по 31 августа.

Напомним, что в минувшем году в ходе аналогичной акций было собрано школьных принадлежностей на 7,5 млн рублей. Помощь получили более 5,1 тыс. детей.