В Башкирии средняя зарплата превысила 29 тысяч рублей

Средняя зарплата в республике в апреле составила 29 тыс. 140 рублей, увеличившись по сравнению с мартовской получкой более чем на тысячу рублей, сообщает Башкортостанстат. В эти дни ведомство подвело итоги за апрель.

Зарплата стабильно росла с начала года, однако покупательская способность ее в апреле упала. В реальном выражении средний доход работников составил 95,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

По итогам первых четырех месяцев года самыми высокооплачиваемыми оказались работники нефтепереработки, их зарплата превышала 63 тыс. рублей. Высокие доходы также были в добыче полезных ископаемых, в финансовой и страховой деятельности, в производстве транспортных средств. При этом у нефтяников и газовиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата несколько упала, а в остальных отраслях, наоборот, возросла.

Самые низкие доходы - в три раза меньше, чем у нефтяников, отмечены в производстве кожи и изделий из нее. Работники здесь зарабатывали чуть более 12 тыс. рублей, и их доходы по сравнению с прошлым годом еще сократились. Ненамного больше получали

мебельщики, лесозаготовители и труженики легкой промышленности.