Хайбуллинцы познакомили свердловчан с культурным наследием башкир

Во второй раз в селе Кадниково Сысертского городского округа прошел областной сабантуй с участием представителей республик Башкортостан и Татарстан.



На хайбуллинском подворье гости наблюдали за процессом приготовления башкирских национальных блюд и тут же дегустировали их. На «ура» приобретались мед и кумыс, а также изделия ручной работы хайбуллинских умельцев. Любителей башкирской культуры притягивала сцена, где выступали звезды художественной самодеятельности района. Самые азартные били горшки, бегали в мешках, стреляли из лука.

В Свердловской области, где проживают представители 160 национальностей, в том числе 32 тыс. башкир, сабантуй давно стал общим для всех уральцев. Одно из масштабных мероприятий Среднего Урала ежегодно собирает около 10 тысяч участников. В этом году его программа включила все традиционные мероприятия, свойственные этому празднику: конные скачки, спортивные состязания, куреш и лазанье на столб.