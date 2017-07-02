|
|
НОВОСТИ
02.07.17 21:20
В Башкирии два туристических объекта обозначили как приоритетные инвестиционные проекты
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
|
02.07.17 | 21:08 НОВОСТИ | Архив новостей
В Башкирии на поддержку потребкооперации выделят 30 миллионов рублей
В этом году на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 30 млн. рублей, что больше прошлогоднего уровня в два раза, сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
В республике второй год подряд действует механизм господдержки – за это время кооперативам выделено 31,5 млн.рублей. Создано шесть кооперативов. Всего зарегистрировано 49 сельхозпотребкооперативов, из которых работают 36. По количеству кооперативов республика занимает 20-е место в стране.
- Есть над чем поработать. При системном подходе мы можем и должны изменить эту ситуацию. К тому же удельный вес работающих кооперативов у нас высокий - 73,5%, - сказал Ильшат Фазрахманов на конференции по развитию сельскохозяственной кооперации.
Как считает министр сельского хозяйства РБ, "сегодня сельхозкооперация может стать формой защиты мелкого сельхозпроизводства. Кооперативы, пользующиеся грантами, должны объединить личные подсобные хозяйства и фермеров и создать дополнительные условия для их развития". С этой целью минсельхоз совместно с Центром сельхозконкультирования РБ сформировали системный план развития и сопровождения кооперативных начал на территории пяти районов - Дуванского, Караидельского, Бакалинского, Кушнаренковского и Бирского, сообщает пресс-служба регионального министерства.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
Машина времени Михаила Спиридонова (Культура) 27.06.17 (10:17)
Дружинин 2017-07-02 20:24:39
Где в республике самые плохие дороги?
Село Тугай Благовещенский район 2017-07-02 00:25:23
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06