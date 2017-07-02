В Башкирии на поддержку потребкооперации выделят 30 миллионов рублей

В этом году на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов предусмотрено 30 млн. рублей, что больше прошлогоднего уровня в два раза, сообщил министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.

В республике второй год подряд действует механизм господдержки – за это время кооперативам выделено 31,5 млн.рублей. Создано шесть кооперативов. Всего зарегистрировано 49 сельхозпотребкооперативов, из которых работают 36. По количеству кооперативов республика занимает 20-е место в стране.

- Есть над чем поработать. При системном подходе мы можем и должны изменить эту ситуацию. К тому же удельный вес работающих кооперативов у нас высокий - 73,5%, - сказал Ильшат Фазрахманов на конференции по развитию сельскохозяственной кооперации.

Как считает министр сельского хозяйства РБ, "сегодня сельхозкооперация может стать формой защиты мелкого сельхозпроизводства. Кооперативы, пользующиеся грантами, должны объединить личные подсобные хозяйства и фермеров и создать дополнительные условия для их развития". С этой целью минсельхоз совместно с Центром сельхозконкультирования РБ сформировали системный план развития и сопровождения кооперативных начал на территории пяти районов - Дуванского, Караидельского, Бакалинского, Кушнаренковского и Бирского, сообщает пресс-служба регионального министерства.