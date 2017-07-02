В Октябрьском прошёл семинар для экспертов по доступной среде

В Октябрьском состоялся семинар-обучение общественных экспертов по доступной среде. В семинаре приняли участие руководители и представители органов власти и организаций и предприятий городов Октябрьский, Туймазы, Шаранского, Чекмагушевского, Благоварского, Буздякского, Альшеевского районов.

Заместитель главы администрации Октябрь Латыпов отметил возрастающее сотрудничество органов местной власти и общественных организаций инвалидов. «Эта работа заметно активизировалась, и общество инвалидов стало динамичней участвовать в жизни города. В детском реабилитационном центре образовалось неформальное объединение родителей, воспитывающих в семье детей-инвалидов, с которыми мы тоже общаемся, стараемся оказывать им информационную, психологическую, консультативную помощь. Для нас важно вовлекать их в досуговую деятельность, и вот — в городе уже три года проводятся открытые спортивные соревнования, в которых принимают участие и люди с ограниченными возможностями здоровья. Видеть их улыбки — радость для всех».





Участникам рассказали о базовых принципах формирования безбарьерной среды, об основных направлениях обеспечения информационной доступности объектов и услуг, а также ознакомили с методикой проведения обследования существующих объектов социальной инфраструктуры на соответствие требованиям доступности для людей с инвалидностью и маломобильных граждан.





Теоретические знания были отработаны на выездном практическом занятии, сообщает пресс-служба республиканского общества инвалидов "Факел".





Напомним, что подобные семинары в этом году уже прошли селе Старобалтачево, городах Янауле и Бирске.