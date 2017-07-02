В Калтасинском районе в «шестёрке» сгорели водитель и пассажирка

Трагедия произошла сегодня в первом часу дня.

На автодороге Кузбаево – Янаул 65-летний мужчина, управляя «ВАЗ»ом шестой модели, не справился с управлением и съехал с дороги. Автомобиль перевернулся и загорелся. Находившиеся в салоне водитель и его пассажирка погибли.

Сейчас устанавливаются данные о погибших и обстоятельства происшествия, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.