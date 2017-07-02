В Башкирии «восьмёрка» въехала в дерево. Пострадал водитель и пять пассажиров

Авария произошла рано утром 1 июля в Чишминском районе, сообщает республиканская госавтоинспекция.

На улице Революционной поселка Чишмы 19-летний местный житель за рулем «ВАЗ»а восьмой модели допустил съезд автомобиля в кювет с последующим наездом на дерево.

В ДТП пострадали сам виновник и пять его пассажиров. Больше всех досталось 15-летнему – его госпитализировали в реанимационное отделение.

За прошедший день в регионе зарегистрировано девять ДТП, в которых пострадали 14 человек. Задержаны 74 пьяных водителя.