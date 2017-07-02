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01.07.17 00:12
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02.07.17 | 09:09 НОВОСТИ | Архив новостей
В Ермекеевском районе в результате ДТП погибла водитель "семёрки"
ДТП произошло ночью на 10-м километре автодороги Нижнеулу Елга –Ермекеево – Кулбаево.
Жительница района, 1991 года рождения, ехавшая за рулем ВАЗ-2107 в сторону села Ермекеево, по каким-то причинам оказалась на встречке и совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-21124.
В результате ДТП водитель седьмой модели скончалась на месте, водителя второго авто госпитализировали.
За прошедшие сутки на дорогах республики совершено 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 26 получили телесные повреждения, сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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