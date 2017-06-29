Победителем чемпионата России по пахоте стал Андрей Шаль из Рязанской области

Имя победителя было объявлено сегодня, 1 июля, на торжественной церемонии награждения победителей VI Открытого чемпионата России по пахоте. Чемпион Андрей Шаль из Рязанской области был награжден автомобилем "УАЗ" Пикап.

Второе место – у Вадима Зарецких из Удмуртии, третье – у Александра Дерюгина из Ленинградской области.



