В Башкирии состоялся VI Открытый чемпионат России по пахоте

На соревнования под Уфой собрались 46 самых опытных механизаторов из 30 российских регионов. Республику Башкортостан представляла команда из пяти человек, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В составе башкирской команды были три девушки – Алия Якупова, Гульназ Якупова (студентки Башкирского государственного аграрного университета), Гулия Исяндавлетова (Зауральский агропромышленный колледж), Ильдар Ишикаев из СПК «Ашкадарский» Мелеузовского района и Римир Гизатуллин из ООО «Агрофирма Салават» Стерлитамакского района.





Все участники соревнования находились в равных условиях - у всех одинаковые трактора "Агромаш-85 ТК", оборудованные двухкорпусными оборотными плугами. А вот глубину вспашки, угол борозды и ширину захвата между корпусами конкурсанты регулировали сами.

Площадь вспашки – 16 на 24 метра. Это чуть меньше четырех соток, которые нужно было идеально вспахать за три часа. Как сказал генеральный секретарь Европейской пахотной организации (Нидерланды) Март Баккер, «после пахоты земля должна оставаться ровной, прямой, красивой».

В рамках чемпионата надо было пройти десять различных дисциплин, за прохождение пахарям начислялись очки. Набравшие самую большую сумму, взойдут на пьедестал чемпионата.

Напомним, организаторами Всероссийского чемпионата пахарей вытупили правительство Республики Башкортостан и АО "Росагролизинг". Соорганизаторы: АНО "Национальная пахотная организация", ООО "Агромашхолдинг", ООО "Квернеланд Групп СНГ".