На Павловке демонтированы самовольные постройки

Правда, хозяин незаконного самостроя сделал это только после вмешательства прокуратуры.

Нарушения водного законодательства выявила Башкирская природоохранная прокуратура, установившая, что местный житель построил на берегу Павловского водохранилища в деревне Бердяш лодочный гараж и каменную кладовую. Кроме того, он оградил часть пляжа металлическим забором, ограничив доступ граждан к водохранилищу.





Между тем законодательство запрещает возведение объектов капитального строительства ближе чем за 20 метров от водоема. Поэтому природоохранная прокуратура потребовала снести незаконные строения. Караидельский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.





В эти дни владелец самовольных построек демонтировал их и восстановил доступ граждан к водохранилищу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.