|
|
НОВОСТИ
01.07.17 00:12
В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек
|
01.07.17 | 22:11 НОВОСТИ | Архив новостей
На Павловке демонтированы самовольные постройки
Правда, хозяин незаконного самостроя сделал это только после вмешательства прокуратуры.
Нарушения водного законодательства выявила Башкирская природоохранная прокуратура, установившая, что местный житель построил на берегу Павловского водохранилища в деревне Бердяш лодочный гараж и каменную кладовую. Кроме того, он оградил часть пляжа металлическим забором, ограничив доступ граждан к водохранилищу.
Между тем законодательство запрещает возведение объектов капитального строительства ближе чем за 20 метров от водоема. Поэтому природоохранная прокуратура потребовала снести незаконные строения. Караидельский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.
В эти дни владелец самовольных построек демонтировал их и восстановил доступ граждан к водохранилищу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Автор: Надежда РОМАНОВА
|
AHOHC
Уфа была столицей «альтернативной России»… (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Анастасия 2017-06-29 21:36:43
Вылечиться и жить дальше (Cоциум) 23.06.17 (09:46)
Ермаков 2017-06-28 15:50:00
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Марат 2017-06-28 11:50:55
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Гузель Набиева 2017-06-28 11:21:44
Datsun отзывает более 17 тысяч автомобилей
Радик Мухарямов 2017-06-28 09:04:42
Так ли страшен «июбрь»? (Cоциум) 27.06.17 (10:17)
Р. Нурлыгаянов 2017-06-27 22:14:03
Уфа и Краснодар подписали соглашение о сотрудничестве
Ксения 2017-06-27 18:02:28
Хайдар Валеев вновь возглавил Центризбирком Башкирии
Ирек. 2017-06-27 14:49:16
Где в республике самые плохие дороги?
Юрис 2017-06-25 14:12:11
Cостав Общественной палаты Республики Башкортостан (Cоциум) 07.06.17 (12:10)
Я 2017-06-23 20:30:06
И не друг, и не враг, а так… сосед (Cоциум) 22.06.17 (11:01)
прохожий 2017-06-23 13:32:31
Герр инвестор слово держит (Экономика) 20.06.17 (10:41)
Ольга 2017-06-21 11:12:15