В Уфе предложенные бизнесменом 2 миллиона взятки «вернулись» штрафом в 20 миллионов

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Регион Сервис» утвердила прокуратура Советского района Уфы. Он обвиняется в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

В октябре 2014 года руководитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 2 млн рублей за прекращение на предприятии налоговой проверки. Тот сообщил о предложении бизнесмена руководству. После передачи взятки посредник, присланный директором, был задержан с поличным.



Кроме того проверяющие выявили факт уклонения организации от уплаты около 8,8 млн рублей налогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое в дальнейшем прекращено в связи с внесением указанной суммы в бюджет.



А вот уголовное дело по факту взяточничества будет направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу. По результатам рассмотрения возбужденного прокуратурой административного дела по статье "незаконное вознаграждение от имени юридического лица" суд оштрафовал ООО «Регион Сервис» на 20 млн рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.