В Уфе «вскрыли» Трамвайную

В столице приступили к ремонту одной из центральных магистралей, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Дорожные службы начали капитальный ремонт со вскрытия старого слоя асфальта. Движение транспорта здесь ограничено. Городские службы призывают автомобилистов быть внимательными и соблюдать требования указателей.

В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе в этом году будет капитально отремонтировано 29 участков улично-дорожной сети. 56 процентов участков находится в северной части города, уточнили в пресс-службе.