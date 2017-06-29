Уфимка похитила из салона шесть прядей волос

Накладные волосы 19-летней горожанке были не нужны, но их можно продать... В конечном итоге девушка стала фигуранткой уголовного дела.

В одном из салонов красоты уфимка заметила на витрине срез натуральных волос. Когда сотрудница салона отвлеклась, посетительница положила в сумку шесть прядей волос и скрылась.

До задержания злоумышленница успела продать волосы (в салоне их оценивали в 70 тысяч рублей) и улететь из Уфы. Задержали ее по возвращении прямо в аэропорту. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «кража», сообщает пресс-служба городского управления МВД России.