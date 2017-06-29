В Башкирии водитель «Хендая» разбился в столкновении с «Газель»ю

ДТП было совершено вчера в десятом часу дня, сообщает республиканская госавтоинспекция.

В Дюртюлинском районе на автодороге Дюртюли – Нефтекамск местный житель за рулем «Хендай IX-35» столкнулся со встречной «Газель»ю. Водитель иномарки скончался на месте аварии, другой водитель госпитализирован с телесными повреждениями.

Схожее ДТП произошло в тот же день в Ермекеевском районе – девушка за рулем «семерки» погибла в результате выезда на встречку, где произошло столкновение с «двенадцатой». Водитель второй легковушки госпитализирован.

За прошедшую пятницу в регионе зарегистрировано 20 ДТП, в которых три человека погибли и 26 получили травмы.