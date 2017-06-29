В Башкирии пьяный водитель без прав въехал в столб. Погиб 15-летний пассажир

Авария произошла утром 30 июня в Зианчуринском районе.

На автодороге Новопетровск – Башкирская Ургинка 18-летний местный житель за рулем «двенадцатой» не справился с управлением и съехал в кювет, где последовало столкновение с опорой линии электропередач.

На месте ДТП скончался 15-летний пассажир легковушки, другой пассажир получил телесные повреждения. Виновник аварии находился за рулем в пьяном состоянии, водительского удостоверения он не имеет, сообщает республиканская госавтоинспекция.