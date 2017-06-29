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01.07.17 | 10:52 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе появилась новая дорожная разметка
В Уфе, на пересечении улиц Айской и Революционной, нанесена так называемая «вафельная разметка», обозначающая границы, которые нельзя пересекать в случае затора, сообщает пресс-служба городской администрации.
Этот участок выбран неслучайно - он, по мнению администрации, наиболее оживленный. Теперь центральная часть перекрестка покрыта диагонально пересекающимися линиями - «вафельной разметкой» - останавливаться на которых категорически запрещено. (Как правило, именно остановка "по центру" создает препятствия для движения автотранспорта в поперечном направлении и становится причиной ДТП на пересечении дорог). Скоро здесь установят и камеру, фиксирующую нарушения правил проезда перекрестка.
Напомним: согласно правилам, въезд на перекресток или пересечение проезжих частей при образовании затора, «который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении» наказывается штрафом в тысячу рублей. За пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора нарушитель платит 800 рублей.
Автор: Надежда РОМАНОВА
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