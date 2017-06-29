В Уфе компания, чтобы впредь не давать взяток, заплатила 750 тысяч рублей

Побудило ее к такому «поступку» решение суда о штрафе.

В мае прошлого года ООО «Мегастройсервис» подверглось налоговой проверке. Главный бухгалтер фирмы, чтобы, как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, "добиться общего попустительства при ее проведении и занижения в справке суммы неуплаченных компанией налогов", решил передать взятку в размере 200 тыс. рублей руководителю проверяющий группы. Посредником при ее передаче выступил налоговый инспектор - он и был задержан при вручении денег одному из проверяющих.



Советский районный суд Уфы признал главного бухгалтера и налогового инспектора виновными в даче взятки должностному лицу. В отношении фирмы прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения суд оштрафовал ООО «Мегастройсервис» на 750 тыс. рублей.