В Белорецке покупательница «отреклась» от покупки: я не я и телефон не мой

Теперь белоречанка признана виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Суд приговорил ее к 10 месяцам исправительных работ условно.

В суде же установлено, что в феврале 28-летняя белоречанка сообщила в полицию, что неизвестные лица от ее имени в кредит приобрели сотовый телефон. Но это был ложный донос.

В действительности в ноябре прошлого года женщина сама приобрела сотовый телефон в кредит, а чтобы избежать его погашения, обратилась в полицию.



Подсудимая полностью признала свою вину, уточнили в пресс-службе.