В Белорецке раскрыт дерзкий ночной грабёж

Белоречанин, 36-ти лет, напал ночью на 62-летнюю местную жительницу, избил ее и отобрал сумку. Женщина с переломом плеча и ссадинами на лице оказалась в больнице.

Приехавшие по сообщению медиков полицейские установили, что в злополучную ночь пенсионерка возвращалась с подругой из гостей. Расставшись с приятельницей и завернув за угол своего дома, она внезапно столкнулась лицом к лицу с высоким мужчиной. Он ударилее, повалил на землю и сдернул с плеча сумку, обшарил ее и, не найдя ничего ценного, скрылся. Поскольку было темно, никаких примет потерпевшая не запомнила.

Полицейские Белорецка нашли подозреваемого. Он рассказал, что, сидя в парке, он увидел одинокую женщину. Проследив за ней и выбрав неосвещенный участок, он напал на свою жертву.

Подозреваемый, который, кстати, был ранее судим, сейчас находится под стражей, сообщает пресс-служба МВД по РБ.