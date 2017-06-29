Башкирия-В Хайбуллинском районе односельчане выясняли отношения с помощью железного прута

01.07.17 Сегодня - Международный день Днепра

01.07.17 Сегодня - Международный день кооперативов

01.07.17 Сегодня - День ветеранов боевых действий

01.07.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

01.07.17 Учалинский район первым в Башкирии преодолел четырехтысячный молочный рубеж