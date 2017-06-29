В Башкирии служебная собака за два дня помогла полицейским найти двух пропавших человек

Cлужебная собака по кличке Фрэд помогла полицейским Чишминского района Республики Башкортостан найти пропавшего пожилого человека и школьника, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поначалу Фрэд пришел на помощь жителям деревни Пасяковка. Соседи встревожились, что сутки не видят 81-летнего пенсионера.

Прибывшие полицейские стали прочесывать округу. В лесу служебная собака вышла на след и потянула за собой проводника - младшего лейтенанта Ильдара Ямалова. Фрэд привел его к болоту, на краю которого, в воде лежал мужчина. Он был в тяжёлом состоянии – сильно замёрз, уже не мог двигаться.

Пожилого человека срочно доставили в районную больницу, где ему и оказали экстренную помощь. Сейчас он продолжает лечиться.

А на следующий день Фрэд опять вышел на след. Теперь уже 11-летнего мальчика. Его потеряли родители: ушли в гости, оставили подростка играть на площадке, а через час его там не оказалось. Самостоятельные поиски результата не дали и родители обратились в полицию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Спустя полчаса Фрэд привёл заплаканную мать и стражей порядка к школьнику.

Беззаботный мальчик с друзьями играл на другой улице и совершенно забыл о времени.

Теперь кинолога Ильдара Ямалова планируется поощрить за профессиональную работу и спасение людей. Как отблагодарят Фрэда, в полиции не сообщили.