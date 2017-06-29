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30.06.17 | 18:26 НОВОСТИ | Архив новостей
В Уфе будет создан республиканский медико-генетический центр
Распоряжение о создании в Уфе республиканского медико-генетического центра подписал премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.
Функции учредителя возложены на министерство здравоохранения региона, которому в месячный срок предстоит решить все организационные вопросы.
- Задача нового центра –обеспечение населения республики и всего Волго-Уральского региона широким спектром современных высокотехнологичных молекулярно-генетических методов ранней диагностики и лечения наследственных, онкологических и социально–значимых заболеваний, - сообщила «РБ» доктор биологических наук, профессор, академик Академии наук РБ, врио директора Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, один из ведущих специалистов страны в области популяционной и медицинской генетики Эльза Хуснутдинова.
По словам ученого, сейчас основной стратегией развития медицины является персонализация, другими словами - диагностика и лечение с учетом индивидуальных генетических особенностей каждого пациента.
- Создание такого центра, внедрение методов молекулярной генетики как раз позволит перейти к персонализированной медицине в республике, - считает Хуснутдинова – Мы сможем проводить раннюю дородовую ДНК-диагностику наследственных, диагностику онкологических заболеваний, предотвратить рождение детей с тяжелой наследственной патологией, продлить жизнь и улучшить качество жизни людей и правильно подбирать лечение с учетом генетических особенностей каждого пациента, - рассказала она.
Кстати, сейчас профессор Хуснутдинова занимается изучением и развитием в Уфе ДНК-диагностики болезней, позволяющей выявлять наследственные и мультифакториальные заболевания на ранних стадиях. Под её руководством разработаны и внедрены в практику методы медико-генетического консультирования.
Автор: Гузель НАБИЕВА
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