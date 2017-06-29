В Башкирии ужесточили приговор наркосбытчику

Верховный суд республики назначил 18-летнему жителю Нуримановского района более строгое наказание, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

В январе в Уфе на улице Пекинской молодой человек сбыл горожанину разовую дозу «скорости» за 500 рублей. После получения денег наркосбытчик был задержан с поличным.

Орджоникидзевский райсуд приговорил его к трем годам лишения свободы условно, однако прокуратура сочла приговор мягким и обжаловала его.

Верховный суд сменил условный срок на реальный в колонии общего режима.