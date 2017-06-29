В Хайбуллинском районе инициатива в приоритете

Программа поддержки местных инициатив помог хайбуллинцам восстановить пруд, сделать детскую площадку и построить гараж для пожарной машины.

Жители Бакаловки дали вторую жизнь местному пруду. На это ушло почти 270 тысяч рублей, 53 тыс. 918 рублей из них внесли сами жители. После отсыпки размытой паводковыми водами дамбы природная чаша начала заполняться.

– Пруд углубился за счет того, что для отсыпки использован глинистый грунт со дна водоема,– говорит директор подрядной организации Ришат Рахматуллин. – Для поднятия насыпи на полтора метра понадобилось более двух тысяч тонн грунта. Верхний слой насыпи отсыпан щебнем. Заполняться водой пруд будет в течение двух-трех лет. Питают его природные родники и талые воды. Мы восстановили прежний отвод по скальному грунту для скопившихся вод.





В деревне Воздвиженка решили построить детскую игровую зону. На это потребовалось 298,5 тыс. рублей. Вклад сельчан - 35 тысяч рублей. Сегодня площадка для юных сельчан – уютное место для игр.





Абишевцы решили, что более актуальным будет для них благоустроенный гараж для пожарной машины. Абишевский сельсовет - один из самых отдаленных поселений района. Он находится в лесной зоне, где расположился заказник «Шайтантау». Без собственной пожарной машины здесь просто не обойтись. Их проект потянул на 1 млн рублей, республика выделила 790 тысяч рублей.