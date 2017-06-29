В Уфе в рамках операции «Должник» взыскано 2,5 миллиона рублей

29.06.17 Сегодня - День партизан и подпольщиков в России

29.06.17 Сегодня - День кораблестроителя в России

29.06.17 Башкирия вошла в тройку лидеров по количеству выданных потребкредитов

29.06.17 Торгово-промышленная палата Башкирии стала региональным оператором Российского экспортного центра

29.06.17 В Башкирии на 10% вырос показатель выдачи кредитных карт населению

29.06.17 Рустэм Хамитов подписал указ о проведении фестиваля «Присягая России» в Крыму

29.06.17 Учалинский район первым в Башкирии преодолел четырехтысячный молочный рубеж

29.06.17 В Уфе появится граффити Рихарда Зорге

29.06.17 В Уфе вандалы повредили светильники в сквере 50-летия Победы